شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الخلاف بين أحلام وأصالة بتغريدة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة أحلام، على تهنئة الفنانة أصالة بعيد ميلادها، متناسية الخلاف الذى وقع بينهما وبادرت بالصلح.

ونشرت أحلام، عبر حسابها على تويتر صورة لأصالة، وعلقت: "من كل قلبي، كل عام وأنتِ بخير، ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك، كل عام وأنتِ أختي مهما حصل بيننا، أنا من قلبي أحبك، وسامحتك وانتى سامحيني".

ومن جانبها ردت أصالة على "تغريدة" أحلام قائلة: "شكرًا يا حلومة على معايدتك، وألف شكر إنك سامحتيني يا أم قلب طيب، وإن شاء الله بنلتقي قريبًا".

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ونشب الخلاف بين أصالة و أحلام، عندما هنأت أحلام أصالة بأغنيتها "بنت أكابر"، ولم ترد الأخيرة على تهنئتها، ثم حذفت أحلام تغريده التهنئة.

واحتفلت أصالة أمس الأربعاء، بعيد ميلادها حيث إنها من مواليد 15 مايو1969، وكانت أصالة قد طرحت كليب "بنت أكابر"، الشهر الماضى، حيث تجاوز الـ 15 مليون مشاهدة.



تهنئه أحلام لأصالة