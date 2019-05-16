محمد رمضان يظهر بـ"نيولوك" جديد .. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر رمضان في الصورة بلوك جديد، وبدون شعر، مرتديًا نظارة، وعلق بجملته الشهيرة: "ثقة في الله نجاح".
ويشارك رمضان في دراما رمضان بمسلسل "زلزال" ويشاركه البطولة حلا شيحة، ماجد المصري ونسرين أمين، منى عبدالغني، هنادي مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.
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