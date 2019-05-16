بالصور| هند رضا تدعم مرضى مستشفى "57357":"شكرًا على الطاقة الإيجابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

نشرت المذيعة والفنانة هند رضا مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء زيارتها لمستشفى "57357".

وعلقت هند علي الصور قائلة" كل مرة بزور فيها مستشفى 57357 بكون فخورة وبستمد قوة وأمل من المرضى اللي فعلًا كلهم بهجة وإيمان بأنهم أقوى من المرض وأنهم هيتعالجوا صح ويرجعوا أحسن من الأول ".

وتابعت هند:" شكراً علي الطاقة الإيجابية اللي فيكم وفي المكان، يا رب يشفيكم ويشفي كل مريض".

جدير بالذكر أن آخر حلقة لهند رضا فى محطة نجوم إف إم كانت قبل نهاية عام 2017، من برنامجها "لسه فاكر" الذى تخصص فى استضافة العديد من النجوم، وكان يذاع الخميس من كل أسبوع.