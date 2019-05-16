عبدالعزيز الفريحي: “شباب البومب” أفكار متجددة وهذه مفاجأتنا بعد رمضان

المسلسل الدرامي السعودي “شباب البومب” يُعرض في شهر رمضان الجاري في موسمه الثامن ويتصدر العمل، ذو الطابع الكوميدي، قائمة الأعمال السعودية في هذه الدورة الرمضانية، ويتألف من حلقات متصلة ومنفصلة.

صرح عبدالعزيز الفريحي، أحد أبطال “شباب البومب 8″، لأحد المصادر أن أبطال الدراما الرمضانية، يخوضون معارك حقيقية، ويتنافسون في تقديم الأفضل خلال الشهر الكريم، وأوضح أنه: “في كل عام تزداد حدة المنافسة بين نجوم الدراما السعودية، لذا حرصنا في الجزء الثامن من “شباب البومب” على أن يضم المسلسل أفكاراً متطورة وجديدة، وأتوقَّع أن يحتل العمل صدارة الأعمال الدرامية السعودية”، مبيناً أن: “حلقات العمل، المتصلة والمنفصلة، تأتي بقالب كوميدي، وتناقش عديداً من القضايا الاجتماعية”، كاشفاً أنه قام بتأليف حلقتين، تم تصويرهما في جورجيا ضمن أربع حلقات، صُوِّرت في هذا البلد، وأشار إلى أن العمل ألَّفه نخبة من الكتَّاب السعوديين، منهم أحمد الزهراني، وعبدالله الوليدي، ومحمد الفهادي، وأخرجه سمير عارف.

كذلك كشف الفريحي، أن هناك عملاً درامياً آخر، جرى تصويره في جورجيا بعنوان “قلبة جد” من بطولة نجوم “شباب البومب”، ونخبة من نجوم الدراما العربية، أما حكايته فمختلفة تماماً عن “شباب البومب”، إذ تهم كافة شرائح المجتمع، وليس الشباب فقط، مؤكداً أنه سيشكِّل مفاجأة للجميع عند عرضه بعد نهاية شهر رمضان، معبِّراً عن تفاؤله الكبير بالعمل، مبيناً أنه من تأليف علاء حمزة، وإخراج يعقوب المهنا.