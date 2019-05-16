بالفيديو.. مشهد مقتل محمد ممدوح في ولد الغلابة يتصدر يوتيوب

حصد مشهد مقتل "ضاحي" الذي يقوم بدوره الفنان محمد ممدوح في مسلسله الرمضاني "ولد الغلابة" المركز الأول في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
واحتوى المشهد على انتقام "عيسى" الذي يقوم بدوره أحمد السقا، من ضاحي لزواجه باخته دونعلمهم، مما تسبب في قتلها على يد أخيها "حمزة" الذي يقوم بدوره كريم عفيفي، تمكن عيسى من ضرب "ضاحي" وطرحه أرضاً ثم أشعل النيران فيه لينتهي ظلم وسيطرة ضاحي"على يد" عيسى.
يذكر أن "ولد الغلابة" تدور أحداثه في الصعيد، حول شاب يدعى "عيسى" يضطر إلى العمل في وظيفتين بسبب الظروف المادية الصعبة، ولكن تختلف الأحداث تجعله مجبوراً على أفعال تتعارض مع مبادئه، المسلسل من بطولة أحمد السقا، انجي المقدم، محمد ممدوح، مي عمر، ادوارد هادي الجيار، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.
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