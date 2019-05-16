خالد سليم يحيي حفل غنائي في الأوبرا

يستعد الفنان خالد سليم، لإحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف، والمقرر قيامه الخميس القادم الموافق 23 مايو.
وكان خالد قد أعلن عن موعد الحفل على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ويعد هذا
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