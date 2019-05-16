صفاء سلطان للفن: أحداث مشوقة تنتظرني في "حرملك".. وعهد التقديم المتشنج غير مجديخاص الفن- هذه زوجة...

ميرنا وليد - بيروت - مع تصاعد الأحداث في مسلسل "حرملك"، بدأت ملامح شخصية "هدية" التي تؤديها الممثلة ​صفاء سلطان​ تتضح أكثر فأكثر، وأصبحت تأخذ حيزاً أكبر وأكثر تأثيراً، خاصة بعد دخولها بعلاقة حب مع "هلال الضبع" (​سامر المصري​).

سلطان أكدت لموقع "الفن" أن أحداث مشوقة ومثيرة تنتظر شخصيتها مع مرور الحلقات، حيث أن الشخصية التي تقدمها هي إحدى ثلاث شخصيات نسائية رئيسية في العمل.

من ناحية ثانية، يعد هذا الشهر استثنائياً بالنسبة لبطلة "قلبي دليلي"، حيث تطل يومياً عبر شاشتي السورية وسوريا دراما في برنامج "سهار مع ستار" لمدة ساعة ونصف الساعة، متعمدة في تقديمها على البساطة والعفوية والتلقائية والتفاعل مع الجمهور والضيف، ما جعل البرنامج ثري وغني ومسلي في الوقت نفسه، معتمدة على مهارة التعامل بحس طبيعي إنساني شامل يجعل الحضور وكأنهم عائلة واحدة.

Advertisements

وعن هذه التجربة قالت سلطان لموقعنا: التقديم التلفزيوني يحتاج إنساناً يظهر على طبيعته، وليس مذيعاً يستغل الشاشة لكي يلمع نفسه حتى لو حساب الضيف.

وأضافت: عهد التقديم المتشنج الذي ينقل للمشاهد مادة جامدة لا تهدف سوى إلى ملء ساعات البث غير مجدي بالنسبة لي، ولذلك من يعرفني في الحياة سيجدني كما أنا وراء الكاميرا في هذا البرنامج دون تكليف أو تعقيد، ولذلك نجح البرنامج للوصول إلى المشاهدين بكل حب إلى كافة أرجاء العالم.