خاص الفن- هذه زوجة ظافر العابدين في "عروس بيروت"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الاعلامية والممثلة ​ماري تريز معلوف​ قد انضمنت الى مسلسل ​عروس بيروت​ الذي بدأ منذ أشهر في اسطنبول، ويضم عددا كبيرا من الممثلين، من بطولة الممثل ​ظافر العابدين​.

فبعد انسحاب الممثلة دارين حمزة لاسباب عملية وشخصية لم تكشف تفاصيلها، جاء الاختيار على ماري تريز للعب دور زوجة ظافر العابدين في هذا المسلسل.

مسلسل "عروس بيروت" هو النسخة العربية من المسلسل التركي "عروس إسطنبول" وتشارك فيه نخبة متنوعة من النجوم والنجمات العرب بينهم تقلا شمعون وكارمن بصيبص وجو طراد ومي صايغ.