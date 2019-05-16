كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 03:08 مساءً - نشرت صحيفة “ديلي ميل” مقطع فيديو يرصد اللحظات المضحكة التي فشل فيها عامل لحام من إخراج رأسة من بين القضبان الحديدية، أثناء تصميمه سور معدني.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن عامل اللحام قد أخرج رأسه قبل أن يُثبت القضيب المعدني، وعندما نجح في المهمة، لاحظ أن رأسة لن تنزلق بسهولة، نتيجة لصغر المسافة بين القضيبين.
اضطر العامل إلى فصل القضيب المعدني مرة أخري، ولحسن حظه أن المنشار الكهربائي كان بجانبه، لذلك نجح في فصل القضيب وأخرج رأسه.
يُذكر أن مقطع الفيديو قد انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على إعجاب العديد ممن شاهدوه، حيث أشار البعض أنه عامل ليس محترف ويجب عليه التفكير جيدًا أثناء عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لحظات مضحكة.. عامل لحام ثبت القضيب المعدني ونسي رأسه في الخارج ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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