سلوى عثمان تطرد محمد رمضان من شقته في «زلزال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث مسلسل “زلزال”، للنجم المصري محمد رمضان، والذى يذاع يومياً على قنوات dmc خلال أيام شهر رمضان، وجاءت في أحداث الحلقة الـ 10 من العمل دخول “محمد حربى زلزال” إلى الحرم الجامعى ورأى “أمل” هنادى جالسة مع أستاذها “عبد الحليم”، فشعر “زلزال” بالغيرة وتوالت الأحداث بذهاب الدكتور “عبد الحليم” ابن المحامى الخاص بوالدها، لكى يطلب يدها من والدها “خليل بيه” ماجد المصرى طمعاً فى ثروتها.

وطردت سلوى عثمان “أم سمير” محمد رمضان “محمد حربي” وأصدقائه من الشقة التي يستأجرونها في منزلها، وذلك بسبب قيام أحد أصدقائه بالنصب على ابن صاحبة المنزل والحصول على ثلاثة آلاف جنيه، حيث استردت منهم المبلغ وقامت بطردهم.

وتوالت أحداث العمل حيث قال “خليل” ماجد المصرى أثناء جلوسه على مائدة الطعام، لابنته، إن الدكتور “عبد الحليم” يريد الزواج منها، فهربت أمل إلى غرفتها بسبب عدم رغبتها في الزواج منه، لكن والدها أبلغها بأنه مصر على تزويجها منه.

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ويأتي هذا في الوقت الذي ذهب فيه “محمد زلزال” الذي يجسد شخصيته محمد رمضان لشكر الأب وابنته بعد إعادة محفظته له عقب ضياعها منه، وفرحت “حلا شيحة” بالرمان الذي أحضره لهم “محمد زلزال”، لتظهر عليها علامات الحب له.

ودخلت شقيقة “خليل” المستشفى بسبب مرضها وذهب لزيارتها ومساومتها لعمل توكيل له خوفًا من بيع ابنها للمنزل بعد وفاتها، في مقابل أنه سينقلها لمستشفى أفضل، ولكنها رفضت وطردته من المستشفى.

مسلسل زلزال، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.