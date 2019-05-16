رد طريف من محمد صلاح على تغريدة نجم الأهلي صالح جمعة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد النجم المصري، محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بشكل طريف على تدوينة نشرها أحد لاعبي فريق النادي الأهلي المصري على موقع “تويتر”.

لاعب الأهلي صالح جمعة، كان قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قال فيها: “فإذا بفاسق يتوب وصالح ينتكس، إنما هي قلوب بين يدي الله فلا تغتر”.. وعلق صلاح بطريقة طريفة على التدوينة قائلا: “معرفتكش أنا كده”.

محمد صلاح كان قد أنهى الموسم الحالي مع فريقه ليفربول، في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتوج بالبطولة برصيد 98 نقطة.

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صلاح الملقب بـ”الفرعون المصري” كان قد تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي “البريميرليج” برصيد 22 هدفا، بمشاركة زميله السنغالي في ليفربول ساديو ماني، والجابوني بيير أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال برصيد 22 هدفا أيضا، ونال اللاعبون الثلاثة الحذاء الذهبي.

يشار إلى أن صالح جمعة يقدم موسما رائعا مع الأهلي حتى الآن مما يدل على عزم اللاعب على استعادة مستواه الكبير من جديد.