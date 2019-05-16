عمرو سعد يستعد لبطولة «الفهد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صرح النجم المصري عمرو سعد، خلال برنامج «عايشة شو» مع الإعلامية عايشة عثمان أنه يستعد خلال الفترة الحالية للتعاون مجددًا مع الكاتب إبراهيم عيسى في فيلم الفهد، والمقرر إطلاقه بعد فيلم حملة فرعون الذي سينافس في موسم عيد الفطر 2019.

كما عبّر الفنان المصري، عن رغبته في تجسيد شخصية الدكتور المصري الراحل أحمد زويل، خاصةً بعد مقابلته وتحدثهما في حياة الدكتور الاجتماعية، و‘عطائه رواية عصر العلم وترشّحه لتجسيد شخصيته.

وألقى عمرو سعد، الضوء على بداياته الفنية، من خلال حديثة في برنامج «عايشة شو»، وأنه كان يعمل معدًا في إحدى برامج معتز الدمرداش.

وصرّح عمرو، أن فيلم خيانة مشروعة هو نقطة التحول في مشواره الفني، عن أهم محطاته الفنية قال «فيلم مولانا هو أهم مرحلة في مشواره، حيث رفض العمل في البداية ولكنه قام به أمانة تجاه الدين، وأمانة تجاه المكان الذي وضعه فيه الله»، وعن رأيه في المخرجين يوسف شاهين وخالد يوسف صرّح «أرى فيهما الغرور وحب النفس ونوع من الأنانية».