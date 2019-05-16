مدحت العدل يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى سمية الخشاب وأحمد سعد

متابعة بتجـــــــــــرد: ضجة كبيرة أثارتها الفنانة سمية الخشاب، بعد خروجها أمس على شاشة إحدى الفضائيات المصرية، للحديث عن أحمد سعد، وكشف الكثير من أسرار حياتهما خلال فترة الزواج.

وتعرض الثنائي لموجة من الانتقادات العنيفة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتوقف الأمر عند رواد “السوشيال ميديا” بل وصل إلى مشاهير الوسط الفني أيضًا، والذي كان من بينهم المؤلف والشاعر مدحت العدل.

ووجه “العدل”، رسالة شديدة اللهجة إلى أحمد سعد وسمية الخشاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “والله عيب أن يتم تبادل الاتهامات بتلك الطريقة المؤسفة بين اثنين من الفنانين.. هذه أسرار بيوت.. هي عائدة من عُمْرَة وهو يقرأ القرآن.. هل الدين مجرد طقوس أم جوهره التقوى والتواضع والأخلاق؟”.

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يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب، كشفت خلال حلقة برنامج “شيخ الحارة” أمس، أنها خسرت جزءًا من جسدها بسبب الاعتداء بالضرب المبرح من طليقها المطرب أحمد سعد، مما تسبب لها في تهتك “الطحال” وإزالته بعملية جراحية خطيرة.

وقالت “سمية” في البرنامج، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: “تسبب لي في عاهة مستديمة، أنا فقدت طحالي بسبب أحمد سعد”.

وتابعت “سمية” حديثها قائلة: “ضربني في ضهري مش في وشي، ضربات متعددة وانفجر طحالي دون أن أدري، واستمر النزيف الداخلي لمدة يومين، قبل أن يتم نقل دم لي، وكنت في حالة خطيرة جدًا”.