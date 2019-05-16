صابر الرباعي: اعتذرت عن فيلم “حب البنات” وندمت على هذه الأغنية

متابعة بتجـــــــــرد: أكد النجم التونسي صابر الرباعي أنه لم يشعر بالندم على عدم خوض تجربة التمثيل حتى الآن، مشيرا بأنه عرض عليه المشاركة في فيلم “حب البنات ” مع الفنانة ليلى علوي.

وقال الرباعي، خلاله لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان في برنامج “عايشة شو”، المذاع على إحدى الفضائيات: “بعد نجاح أغنية سيدي منصور، جاءتني اقترحات بخوض تجربة التمثيل، حيث عرض علي المشاركة في فيلم (حب البنات) مع الفنانة الكبيرة ليلى علوي، وكنت سأقدم دور الفنان أشرف عبد الباقي”.

وأضاف: “رفضت وقتها لأني كنت في بداياتي وبمصر كنت غير معروف، وشعرت أن الوقت لم يكن مناسبا لخوض تجربة التمثيل”.

وكشف الفنان صابر الرباعي، عن أنه شعر بالندم على عدم اختيار أغنيتي “صابر وراضي”، و”عشاق آخر الزمن” للمطرب لجورج وسوف، وأغنية “غريبة الناس” للفنان وائل جسار.

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وقال: “أغنية صابر وراضي لما سمعتها أول مرة ككلمات، حسيت فيها شوية نرجسية، وأنا لا أحب النرجسية، فمن طبعي ما بحب الإنسان إللي يتكلم ويغني عن نفسه، وتسرعت في رفض الموضوع، بسبب كلمة صابر، ولما غناها جورج وسوف كسرت الدنيا، طبعا بصوته وادائه وحضوره”. وتابع: “أغنية ببساطة، كانت للمطرب إيهاب توفيق، إلا أنني أخذتها من وليد سعد قبل أن يسجلها إيهاب”.

وطرح النجم صابر الرباعي أحدث أعماله الفنية التي تحمل اسم “أين أذهب؟” عبر قناة “روتانا” للصوتيات والمرئيات على موقع “يوتيوب”، تزامنًا مع الاحتفالات بيوم الحب 2019، كما يستعد لأغنية جديدة مع الملحن والمطرب عصام كاريكا بعنوان “كتاب المجروحين”.