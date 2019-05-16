بلقيس تضع أصبعها على جرح نادين ن. نجيم

يومياً تتلقى النجمة نادين نسيب نجيم المئات من التعليقات المشيدة بدور “بيان تاج الدين” الذي تجسده في “خمسة ونص” إنتاج صبّاح أخوان، تأليف ايمان السعيد واخراج فيليب اسمر.

وآخر المنضمّين الى قائمة الإعجاب، النجمة الاماراتية بلقيس التي أشادت بأداء نادين، مشيرة أن الأخيرة فجّرت طاقاتها الإبداعيّة بسبب معاناتها الشخصية المتمثّلة في فقدان والدها.

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وكتبت بلقيس: “يبدو جلياً ان معاناتك الشخصية المتمثّلة في فقدان والدك ومواجهة الموجة السلبية المحبطة تحولت الى طاقة ابداعية متفجرة في مسلسل “خمسة ونص” مش معقول يا نادين شو حقيقية ومن قلبك ودموعك صادقة، مشهد مناجاة والدك في قبره وصل لكل بيت“.

بدورها ردّت نادين على بلقيس وقالت: “صح كلامك كتير صح وشو بتعرفي تعبري يلي بقلبي كأنك قاعدة بقلبي“.

نشير ان والد نادين كان قد شارك في الحلقة الأولى من المسلسل بلفتة تكريمية من قبلها وذلك بعد ان سلطت الكاميرا الضوء على صورة وضعت على الطاولة وتعود الى نسيب جرجس نجيم وهو والد نادين الحقيقي والذي توفي في أب 2018 بعد صراع مع المرض.

نذكر ان فريق عمل مسلسل “خمسة ونص” انتهى من التصوير يوم أمس وهو من بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا ابرزهم رفيق علي احمد ورولا حمادة وغيرهما.