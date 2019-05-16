طوني مخول يفجّر مفاجأة خاصة بمهرجانات الأرز الدولية

ليس غريباً على المؤلف والملحن الموسيقي طوني مخول أن ينال جائزة “موركس دور” كأفضل ألبوم موسيقي لعام 2018 نظراً لموهبته وفنه الذي يشكل مزيجاً بين الموهبة والرقي والاحترافية العالمية.

عن هذا الإنجاز الأخير له وسائر أعماله الحالية والمستقبلية، تحدث المؤلف والملحن الموسيقي طوني مخول، خلال برنامج “بنصّ الجمعة” عبر أثير إذاعة “صوت الحرية” مع الاعلامي زاريه باريكيان والمذيع بدوان شحميني.

وأشار المؤلف والملحن الموسيقي طوني مخول الى أن حصوله على جائزة “موركس دور” كان كـ تكريم عن آخر أعماله ألا وهو ألبوم “New Dawn”.

ولفت الى انه كان قد أصدر عام 2007 ألبوم يحمل عنوان ” Letter to my love”، وتبعه ألبوم “Eternal Love” عام 2011 ثم “Dancing Hearts” عام 2014.

وعن عنوان ألبوه الأخير “New Dawn” أو “الفجر الجديد”، لفت المؤلف والملحن الموسيقي طوني مخول الى أنه رغب في الإشارة بذلك الى الأمل بوجود عالم جميل علينا أن نحافظ عليه من خلال العيش بايجابية دائمة مع تعزيز ثقافة الحب والجمال بين الناس بدل عالم الرعب الذي نخوض حروبه يومياً بعيداً عن الأمان وفي ظل تفشي سياسة القتل والموت وآفة المجاعة، آملاً بعودة الحب والسلام الى الحياة.

واعتبر أن هناك مسؤولين عليهم تحمل مسؤولية هذا التدهور الذي شوّه الصورة الجميلة التي خلقها الرب، لافتاً الى ان الناس العاديين يريدون ان يعيشوا الحب والجمال في وجه سياسة بعض الظلاميين الذي دمروا هذا العالم.

وكشف “مخول” أن ألبوم “New Dawn” يحتوي على 14 معزوفة موسيقية وقد تم توزيعها وتسجيلها في رومانيا بالمشاركة مع فرقة موسيقية رومانية كبيرة وعريقة وذات مستوى عالي من الاحترافية علماً أن المونتاج النهائي حصل في بيروت.

وأكد أنه غالباً ما يتبع سياسة وضع إسم آخر معزوفة في الألبوم كعنوان له، خصوصاً أنه لا يميّز أي معزوفة عن غيرها.

ولفت “مخول” الى أنه يحاول، دائماً، ان يلبي مختلف أنواع أذواق المستمعين ونيل إعجاب الجميع بالتساوي بعيدا عن تفضيل اي مقطوعة عن أخرى.

Advertisements

وأعرب عن سعادته لناحية الإقبال الكبير الذي سجلّه الألبوم في الخارج ولبنان، خصوصاً أن الناس غالباً ما تحبّ الاعمال النظيفة والجيدة وذات النوعية الجيدة.

وفي Scoop خاص ببرنامج “بنصّ الجمعة”، كشف المؤلف والملحن الموسيقي طوني مخول أنه في صدد تحضير Jingle جديد قيد التسجيل على أمل الانتهاء منه خلال اسبوعين سيكون خاص بمهرجانات الارز الدولية لهذا العام، لافتا الى أنه قام في مناسبات مختلفة بإعداد jingles خاصة بمهرجانات إهدن الدولية.

الى ذلك، أعرب عن فخره لحصوله على جائزة “موركس دور”، خصوصاً لناحية حصوله على التقدير المعنوي الذي من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً لتقديم اندفاع إضافي وقوي له خلال مسيرته المهنية.

وعن أعماله المستقبلية، أعلن المؤلف والملحن الموسيقي طوني مخول أنه بصدد تحضير”show” او عرض سيكون جديداً من نوعه حيث سيكون مزيجاً بين اوركسترا سنفونية تتألف من حوالى 50 موسيقي مع مشاركة حوالى 20 الى 30 راقص على المسرح وعرض مميز يواكب كل معزوفة.

وأكد أن هذا العمل سيكون مغايراً لكل أعمال الأوركسترا التقليدية من خلال تقديم منظور مختلف وجديد، لافتا الى انه يعمل على تقديم هذا العرض في كل من بوخارست في رومانيا وفي لبنان.

وأشار “مخول” الى أنه بصدد البحث عن موقع مميز يلائم تطلعات وطلبات هذا العمل الفني الكبير في رومانيا خصوصا انه بحاجة الى مسرع كبير لتلبية طموحات هذا العرض.

الى ذلك، وجه تحية خاصة الى الوزير ملحم الرياشي لدعمه الدائم له على أعماله الدائمة.

وختاماً، اعتبر أن “الصعوبة في عملية الانتاج في لبنان تدفعنا الى اللجوء للعمل في الخارج خصوصا لناحية المصداقية والتعاون الاحترافي بعيدا عن التجارة والاستفادة المالية”.