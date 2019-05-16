عقد قران أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. والنجوم ينشرون التهاني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تبادلت الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عقد قران أبناء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم على بنت خالته الشيخه شيخه بنت سعيد بن ثاني ال مكتوم والشيخ مكتوم على بنت خاله الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم .والشيخ احمد على بنت عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم، بحسب ما أكدته صفحة "رويال أريبيان ايجنسي" على إنستغرام، والمعنية في أخبار وتاريخ العائلات الملكية.

وأضافت الصفحة في منشورها أن خبر عقد قران الشيوخ حمدان وأحمد جاء مفأجاة مقارنة بخبر شقيقهم الشيخ مكتوم الذي أعلن عن خطوبته ديسمبر الماضي.

ومن ناحيتها، نشرت ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، صورة لأشقائها على إنستغرام علقت أسفلها: ربي يحفظكم ويسعدكم.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام نشرت مباركة للشيوخ عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما باركت الفنانة بلقيس أيضًا.

وقالت أحلام: أبارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولأم الشيوخ سمو الشيخه هند بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم على عقد قرآن أنجالهم سمو الشيخ #حمدان_بن_محمد_بن_راشد و الشيخ #مكتوم_بن_محمد_بن_راشد و الشيخ #احمد_بن_محمد_بن_راشد أسأل الله أن يتمم عليهم ويبارك لهم ويبارك عليهم واجمع بينهم في خير #آمين #ماشاء_الله #ادعوا_لهم

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أما بلقيس فكتبت: كلي سعادة بسماع الخبر المفرح عن عقد قران شيوخنا الغاليين حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، و أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم..ربي يبارك فيكم ويجعله زواج ميمون ومليء بالخير والسعادة والبركة، وألف مبروك.

أما الإعلامي السعودي المشهور حمود الفايز فقال: تم عقد قران الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم #فزاع والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الله يهنيهم ويسعدهم ويبارك لهم هذه الخطوة الميمونة، و يديم علينا وعليهم الأفراح في دار الحي . #دبي‎