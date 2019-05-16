النجمة التركية أوزليم يلديز تفضح طليقها على الهواء مباشرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فضحت النجمة أوزليم يلديز طليقها فى برنامج على الهواء مباشرة في برنامج "إكي صايفا" الذي استضافها.

ووفقًا لما نشره موقع gerçek gündem التركي، قالت النجمة: إن طليقها سنان سرتار تم اعتقاله فى شهر فبراير الماضي أمام ابنهما بسبب سلوكه السيئ.

وأضافت أنه بخيل يعطيها نفقة 500 ليرة تركية فقط، حيث قالت: "لا تكفي مصروف أسبوع لشراء احتياجات من السوبر ماركت".

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يذكر أن أوزليم يلديز ولدت في الـ 13 من ديسمبر 1980 في مدينة أنطاليا، وبدأت مشوارها في التمثيل العام 1996، كما عملت أيضًا كمقدمة لبعض البرامج التلفزيونية.

وتزوجت من سنان سرتار العام 2005، وبعد زواجها توقفت عن العمل لمدة 3 أو 4 سنوات.

وفى عام 2006 أنجبت ابنها الوحيد " ديمير "، وانفصلت النجمة عن زوجها في عام 2013 بعد زواج دام 8 سنوات تخللها العديد من الخلافات والمشاكل الزوجية.