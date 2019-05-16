نادين نجيم تشكُر لاميس الحديدي على "خمسة ونص"

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، الشكر للإعلامية المصرية، لميس الحديدي، لإشادتها بمسلسل "خمسة ونص" التي تشارك في بطولته. ونشرت لاميس تغريدة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثنت فيها على المسلسل وأداء أبطاله.

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وكتبت بتغريدتها: "بعد تسعه أيّام من رمضان، أستمتع بمتابعه مسلسل خمسة ونص على mbc 4: نادين نجيم، قصي خولي تمثيل رائع ومنضبط، رفيق علي أحمد أداء طاغ، مخرج متمكن (فيليب أسمر)، موسيقى تصويرية تحرك الحدث ولا تلحقه. وصوت تيتر شيرين لا يتركك: يا بتفكر يا بتحس".

فما كان من الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلا أن تعيد نشر تغريدة الحديدي مرة أخرى بعد أن علقت عليها كاتبة: "ونحنا سعيدين أنك عم تحضري وحبيتي العمل شكراً".

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يذكر أن مسلسل "خمسة ونص" كان مكان جدل في الأيام الماضية، بسبب ما تحدثت عنه بعض صفحات مواقع التواصل عن حضور ندين نسيب نجيم الذي اعتبرته طاغياً على باقي شخصيات العمل.

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