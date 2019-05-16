شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد وبلقيس يهنئان أصالة بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص كل من الفنانة بلقيس والفنان عبد الله الرويشد، على تهنئة الفنانة أصالة بعيد ميلادها، متمنيين لها السعادة والنجاح فى حياتها الشخصية والفنية.

وغرد عبد الله الرويشد، عبر حسابه على تويتر، قائلا: " اسمين على مسمى أصالة و بنت أكابر كل عام وأنت بخير"، لترد عليه أصالة على تهنئته قائلة: "شكراً لكَ أستاذى وعزيزى صاحب الموهبة الفريدة والشخصية المرحه العطاءه الطيبه الودودة ربى يحفظك ويخليك".



عبد الله الرويشد



رد أصالة على عبد الله الرويشد

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كما هنأتها الفنانة بلقيس، قائلة: " وانتى يا قمر كل عام وأنت فخمة وراقية وأصالة كل عام وانتي بألف خير والعمر كله وأماني محققة يا رب بحبك"، ومن جانبها ردت عليها أصالة قائلة: "ياروح قلبي والأقرب لنفسي غاليتي بلقيس الله مايحرمني حلاوتك".



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رد أصالة على بلقيس

واحتفلت أصالة أمس الأربعاء، بعيد ميلادها حيث إنها من مواليد 15 مايو1969، وكانت أصالة قد طرحت كليب "بنت أكابر"، الشهر الماضى، حيث تجاوز الـ 15 مليون مشاهدة.