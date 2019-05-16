- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شادى شامل يستعين بموسيقيين من 3 دول فى أغنيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد المطرب شادى شامل على مع عدد من الموسيقيين للعمل معه فى أغنيته السينجل الجديدة، وفى مقدمتهم عازف الجيتار المصرى الشهير أحمد حسين.
وأكد شادى أن الأغنية الجديدة التى يعمل عليها مع الشاعر تامر حسين، وهى أغنية لها طابع خاص وتحتاج إلى عازفين متميزين فى العزف على الآلات الخاصة بهم، لذلك كان لى رحلة طويلة فى العديد من الدول خلال الفترة الماضية للبحث بين الأنماط الموسيقية المتنوعة على أفضلهم وكان أول اختيار مع عازف الجيتار أحمد حسين فهو من الموسيقيين المتميزين".
وأضاف كما استعنت بعدد من الموسيقيين الأجانب منهم عازف الآلات النحاسية ماركو وهو من دولة مقدونيا، وعازف الأكورديون بوركو من صربيا، وعازفة الكمان باشا من مولدوفا من أجل الموسيقى التى قمت بتأليفها.
كانت هذه تفاصيل خبر شادى شامل يستعين بموسيقيين من 3 دول فى أغنيته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.