شكرا لقرائتكم خبر عن شادى شامل يستعين بموسيقيين من 3 دول فى أغنيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد المطرب شادى شامل على مع عدد من الموسيقيين للعمل معه فى أغنيته السينجل الجديدة، وفى مقدمتهم عازف الجيتار المصرى الشهير أحمد حسين.

وأكد شادى أن الأغنية الجديدة التى يعمل عليها مع الشاعر تامر حسين، وهى أغنية لها طابع خاص وتحتاج إلى عازفين متميزين فى العزف على الآلات الخاصة بهم، لذلك كان لى رحلة طويلة فى العديد من الدول خلال الفترة الماضية للبحث بين الأنماط الموسيقية المتنوعة على أفضلهم وكان أول اختيار مع عازف الجيتار أحمد حسين فهو من الموسيقيين المتميزين".

وأضاف كما استعنت بعدد من الموسيقيين الأجانب منهم عازف الآلات النحاسية ماركو وهو من دولة مقدونيا، وعازف الأكورديون بوركو من صربيا، وعازفة الكمان باشا من مولدوفا من أجل الموسيقى التى قمت بتأليفها.