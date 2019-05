شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير فى كان تجمع نادين لبكى وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خضعت المخرجة اللبنانية نادين لبكى رئيس لجنة تحكيم مسابقة Un Certain Regard "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائى الي جلسة تصوير بالمهرجان، وذلك بمصاحبة أعضاء لجنة التحكيم المشاركة معها وهم الممثلة الفرنسية مارينا فوس، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسي والمخرج البلجيكي لوكاس دونت.

مهرجان كان افتتحت فاعلياته الثلاثاء الماضي وذلك بعرض فيلم "The Dead Don’t Die" في مسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.