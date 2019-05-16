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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الشاب عمر الشناوى يرزق بمولوده الأول ويطلق عليه "حسن" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق الفنان الشاب، عمر الشناوى بمولوده الأول، وأطلق عليه حسن، ونشر عمر صورة لمولوده عبر حسابه على "انستجرام"، وكتب عليها: " الحمد الله حسن عمر الشناوى"، وانهالت عليه التعليقات المباركة من قبل متابعيه.
ويشارك عمر الشناوى فى مسلسل كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.
بوست عمر الشناوى
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