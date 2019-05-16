بالصور| صفاء جلال عن دينا: "الجميلة قلبًا وقالبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة صفاء جلال مجموعة صور تجمعها بالفنانة الاستعراضية دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت دينا وصفاء في الصور بأحد المطاعم، وعلقت صفاء:" الجميلة قلبًا وقالبًا دينا". ويذكر أن آخر أعمال الفنانة صفاء جلال مشاركتها في مسلسل "سابع جار"، بطولة دلال عبد العزيز، شيرين، هاني عادل، رحمة حسن، أسامة عباس، هيدي كرم، سارة عبد الرحمن، محمد علاء، دعاء حجازي، صفاء جلال وأحمد داش.

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