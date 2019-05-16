أحلام تبادر بصلح أصالة في عيد ميلادها: "سامحتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بادرت الفنانة الإماراتية أحلام، بصلح الفنانة أصالة، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت أحلام، عبر صفحتها الرسمية بتويتر، صورة لأصالة، وعلقت: "من كل قلبي، كل عام وأنتِ بخير، ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك، كل عام وأنتِ أختي مهما حصل بيننا، أنا من قلبي أحبك، ومسامحتك وأنتِ سامحيني".

وردت أصالة على "تغريدة" أحلام قائلة: "شكرًا يا حلومة على معايدتك، وألف شكر إنك سامحتيني يا أم قلب طيب، وإن شاء الله بنلتقي قريبًا".

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وبدأ الخلاف حينما هنأت أحلام أصالة بأغنيتها "بنت أكابر"، ولم ترد الأخيرة على تهنئتها، وطالبت إحدى متابعات أصالة منها الرد، لكنها تجاهلت الأمر، فقامت أحلام بحذف التهنئة، وكتبت عبر صفحتها: "أنا ما بنتظر منها أو غيرها رد، أنا كتبت لها كفنانة قدمت فنًا جميلًا".