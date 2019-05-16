بلقيس تهنئ أصالة بعيد ميلادها: "كل عام وأنتِ فخمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت المطربة اليمنية بلقيس فتحي، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلادها الـ 50.

وعلقت: "كل عام وأنتِ فخمة وراقية وأصالة، كل عام وأنتِ بألف خير، والعمر كله وأماني محققة يارب، بحبك أصالة".

واحتفلت الفنانة أصالة أمس، بعيد ميلادها الـ 50، وهي من مواليد 15 مايو 1969، وتعاونت خلال مشوارها الفني مع عدد من كبار الملحنين والشعراء.