عبدالله الرويشد يهنئ أصالة بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأ الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، صديقته الفنانة السورية أصالة، بعيد ميلادها الـ 50. وعلق "الرويشد" عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "اسمين على مسمى، أصالة وبنت أكابر، كل عام وأنتِ بخير". واحتفلت الفنانة أصالة أمس، بعيد ميلادها الـ 50، وهي من مواليد 15 مايو 1969، وتعاونت خلال مشوارها الفني مع عدد من كبار الملحنين والشعراء.

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