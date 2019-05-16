بالصور: أحمد الشقيري في رحلة استكشاف للمدينة المنورة ضمن فيلم وثائقي

يعد الإعلامي السعودي أحمد الشقيري عملا جديدا يتناول فيلم وثائقي “إحسان من المدينة” الذي يُعرض على MBC1، حيث يبرز الشقیري في هذا العمل أهم نماذج الإحسان والإبداع في المدينة، ضمن شريط يحكي عن هذا الإحسان، من خلال سرد الخط الزمني للتوسعة في مختلف العصور من الفترة النبویة حتى يومنا، مُسلطًا الضوء على أمور مختلفة منها قطار المدینة، والمظلات في الحرم وإدارة أبواب المسجد وسجاده، ثم یقوم بإبراز مظاهر للإحسان خارج الحرم، وتتخذ زيارة أحمد الشقيري للمدينة المنورة طابعًا مختلفًا، فهناك يحاول استكشاف الجهود العظيمة التي بُذلت في سبيل تطويرها مع الحفاظ على تراثها في الوقت نفسه، سيظهر ذلك في الفيلم الوثائقي “إحسان من المدينة” الذي يُعرض على MBC1.

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