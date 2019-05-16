هنأ الفنان أشرف عبد الباقي أبطال ونجوم مسرح مصر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق أشرف على أعمالهم قائلاً:"الله ينور ياشباب منورينرمضان".
وكان نجوم مسرح مصر وأبرزهم علي ربيع، كريم عفيفي، محمد أسامة، مصطفى خاطر، محمد أنور، محمد عبد الرحمن
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبد الباقي لـ نجوم مسرح مصر: منورين رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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