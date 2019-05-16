أشرف عبد الباقي لـ نجوم مسرح مصر: منورين رمضان

هنأ الفنان أشرف عبد الباقي أبطال ونجوم مسرح مصر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق أشرف على أعمالهم قائلاً:"الله ينور ياشباب منورين

رمضان".

وكان نجوم مسرح مصر وأبرزهم علي ربيع، كريم عفيفي، محمد أسامة، مصطفى خاطر، محمد أنور، محمد عبد الرحمن

وغيرهم" قد شاركوا في عدة أعمال رمضانية ومنها"هوجان، ولد الغلابة، فكرة بمليون جنيه، كلبش3، الواد سيد الشحات".