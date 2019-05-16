بعد10 أيام من عرضه..هوجان يشوق جمهوره في الحلقات القادمة

نشر الفنان محمد إمام صورة من مسلسله الرمضاني "هوجان"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق إمام على الصورة قائلاً: "اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني خالص"، وعبّر متابعيه في التعليقات

عن شوقهم لمعرفة ماسيجري في الحلقات القادمة من المسلسل.

يذكر أن "هوجان" قصته تدور حول شاب يتميز بقدرات جسمانية قوية، يتورط في جريمة قتل فيفر هارباً من

بلده بحثا عن الحياة في مدينة أخرى، المسلسل من بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، محمد أسامة، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العرب، وإخراج شيرين عادل.