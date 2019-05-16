نشر الفنان محمد إمام صورة من مسلسله الرمضاني "هوجان"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق إمام على الصورة قائلاً: "اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني خالص"، وعبّر متابعيه في التعليقاتعن شوقهم لمعرفة ماسيجري في الحلقات القادمة من المسلسل.
يذكر أن "هوجان" قصته تدور حول شاب يتميز بقدرات جسمانية قوية، يتورط في جريمة قتل فيفر هارباً من
كانت هذه تفاصيل خبر بعد10 أيام من عرضه..هوجان يشوق جمهوره في الحلقات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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