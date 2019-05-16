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اليوم.. قصة جديدة لدنيا سمير غانم في "بدل الحدوتة 3"

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تبدأ اليوم القصة الثانية للفنانة دنيا سمير غانم، من مسلسلها الرمضاني "بدل الحدوتة 3"، التي تجسد فيه 3 شخصيات مختلف على مدار الشهر الكريم.

تأخذ كل شخصية 10 حلقات منفصلة، وتبدأ

بعد كل 10 أيام قصة بشخصية جديدة.

نجحت دنيا في تأدية شخصيتها الوالى "بيلا" التي تعمل على توفيق العلاقات الغرامية بأمر من أحد

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طرفي العلاقة، ولاقت الحلقات العشر الأولى استحسانا جماهيريا كبيرا، إضافة إلى بعض الاستعراضات الغنائية التي قدمتها دنيا مابين اللغة الخليجية والصعيدية.

أبطال المسلسل بجانب دنيا، هم "سمير غانم، أحمد رزق، شيماء سيف، عمرو وهبة، تأليف علي وتار، إخراج: خالد الحلفاوي.

 

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