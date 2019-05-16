اليوم.. قصة جديدة لدنيا سمير غانم في "بدل الحدوتة 3"

تبدأ اليوم القصة الثانية للفنانة دنيا سمير غانم، من مسلسلها الرمضاني "بدل الحدوتة 3"، التي تجسد فيه 3 شخصيات مختلف على مدار الشهر الكريم.
تأخذ كل شخصية 10 حلقات منفصلة، وتبدأبعد كل 10 أيام قصة بشخصية جديدة.
نجحت دنيا في تأدية شخصيتها الوالى "بيلا" التي تعمل على توفيق العلاقات الغرامية بأمر من أحد
أبطال المسلسل بجانب دنيا، هم "سمير غانم، أحمد رزق، شيماء سيف، عمرو وهبة، تأليف علي وتار، إخراج: خالد الحلفاوي.
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