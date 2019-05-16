اليوم.. فابريكا تُحيي "الليلة الكبيرة" في ساقية الصاوي

تُحيى فابريكا باند الليلة عرضًا مسرحيًا غنائيًا "الليلة الكبيرة"، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي الزمالك، ومن المقرر أن يبدأ العرض في تمام الساعة التاسعة مساءً، بسعر تذكرة 70جنيهًا.
تقدم فابريكا باند من خلاله أشهر أوبريت غنائي، تأليف صلاح جاهين، وموسيقى سيد مكاوي، وإخراج محمد أبو خير.
يذكر أن فابريكا باند تأسست على يد الدكتورة نيفين علوبة، والمخرج المسرحي محمد أبو الخير أول مؤسسة مصرية مستقلة متخصصة في المسرح الموسيقي الغنائي، وتقدم فابريكا باند أيضًا ورشًا عدة متخصصة بالحركة المسرحية واللياقة والتمثيل والإعداد المسرحي، بجانب الحفلات المنتظمة.
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