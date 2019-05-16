تدور أحداث مسلسل "لآخر نفس" في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض مهندسة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة، وهو فتحي عبدالوهاب، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.
تتضمن أحداث ملخص الـ10 حلقات الأولى: بتورط ظابط شرطة مقتول في أحداث غامضة، وتعرض ابنه وبنته وزوجته "سلمى" للعديد من المشكلات، بسبب تورطه في أعمال مشبوهة وعلاقته بجماعات إرهابية، وتجار آثار، ومخدرات.
تكتشف "سلمى" بعد وفاة زوجها "حازم" بأنه مفصول من الشرطة منذ فترة، وعلاقتة بالعديد
المسلسل بطولة: ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، هند عبدالحليم، مراد مكرم، محمد عز، حازم إيهاب، إيهاب فهمي.
كانت هذه تفاصيل خبر في أولى 10 حلقات من "لآخر نفس".. لغز كبير وراء مقتل فتحي عبدالوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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