خاص الفن- سيرين عبد النور هكذا وصفت "الهيبة الحصاد" وما الذي ينتظرنا؟!

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الفنانة ​سيرين عبد النور​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365، أنها وصلت ليلة امس الى دبي ومن المقرر ان تصور اليوم حلقة خاصة من برنامج مجموعة انسان مع الاعلامي علي العلياني.

وبالنسبة لأصداء مسلسل ​الهيبة الحصاد​ قالت لنا سيرين :"كما تلاحظون جميعا الاصداء كبيرة ورائعة واشكر الله الاصداء ليست فقط بلبنان بل بكل العالم العربي خصوصا بمصر، فقد فاجأتني ردات الفعل من هناك والعدد الكبير من الرسائل والتفاعل من المصريين حول هذا المسلسل سعيدة جدا بالفيديوهات التي ينشرها الناس بالمشاهد التي تحصل بيني وبين ​تيم حسن​، لازلنا في 10 رمضان وهنالك 20 حلقة بعد اتمنى ان تبقى الاصداء كما هي وهنالك الكثير من الاحداث المشوقة بإنتظار الجمهور".

يذكر أن "الهيبة الحصاد" يحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية في قصة جديدة واحداث جديدة في هذا الموسم، من بطولة سيرين عبد النور وتيم حسن وعدد كبير من نجوم الشاشة اللبنانية والسورية.