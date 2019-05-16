نينا عبد الملك: "لا مشكلة في لقب نجمة مواقع التواصل الاجتماعي"

ميرنا وليد - بيروت - يوما بعد يوم تثبت الفنانة ​نينا عبد الملك​ أن طريق الفن ورغم أنه شاق إلا أنه ممتع ويعطي الفنان الموهوب حقه يوماً ما.

أغنية منفردة جديدة بعنوان "إلو" أصدرتها نينا مؤخراً من كلماتها وألحانها وسجّلتها في ستوديو ​عمر صبّاغ​.

وبكلمات شفافة وبسيطة تقول نينا: "حدا فجأة بيجي عحياتك بيقلبها رأساً على عقِب بسيطر على مناماتك وبتحبو من دون أي سبب..".

حققت الأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة وهي تحضّر لأغنية أخرى قريباً.

النجاح الذي حققته نينا كانت من أبرز عوامله مواقع التواصل الاجتماعي التي لمعت من خلالها منذ انطلاقتها في برنامج ستار اكاديمي.

مع نينا كان هذا الحديث:

أخبرينا عن أحدث أعمالك..

سعيدة بالأصداء التي حققتها أغنية "الو" وسبق وصورت مشروعاً مهماً جداً وعالمياً.

أنتِ من أكثر الفنانات اللواتي خدمتهن وسائل التواصل الإجتماعي أخبرينا عن دورها بحياتك؟

صفحتي على وسائل التواصل الإجتماعي كانت مساحتي وكانت قناتي، الأشياء التي لم أقدمها ببرنامج الواقع الذي شاركت فيه استطعت أن أعوضها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فحين خرجت من البرنامج كانت المواقع بأول انطلاقتها عالمياً وبعز قوتها، فاستطعت أن أستغل هذه القوة لأصل للملايين من العالم فهو عالم غير محدد، إذ يستطيع كل شخص من خلال موهبته أن يوصلها عبر هذه المواقع ، السوشال ميديا خدمتني جداً.

هل تجدين أنها تضر بالفنان أيضاً؟

طبعاً هي سيف ذو حدين، إذا لم تعرف كيف تتصرف مع مواقع التواصل الاجتماعي قد تقلب ضدك فلهذا السبب بالفترة الأخيرة أصبحت أدرس كل منشور أقدمه وأكون حريصة كي لا يضرني.

لو كنتِ بعصر من دون وسائل التواصل الإجتماعي لكنتِ استطعتِ تحقيق ما أردته؟

الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يعطيك نصيبك ونجاحك لا تفرق الوسيلة أو الطرق، إذا كان مقدر لي أن اكون ناجحة لكنت وجدت أية طريقة لأصل من خلالها. صودف أن السوشال ميديا في عصرنا .

أي موقع تفضلينه أكثر على المواقع الأخرى؟

أحب الانستغرام . لدي 2 مليون صديق أحبهم وأعشقهم كلهم. أتواصل معهم دائماً وأرد على رسائلهم، وعلى مر 8 سنوات لا زالوا يدعموني.

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هل تخافين أن يطلق عليك لقب نجمة مواقع التواصل الإجتماعي ؟

لا بالعكس أنا لا تهمني الألقاب أصلاً، يهمني أن تصل موهبتي للعالم وأن أكون بقلوبهم.

كم مرة عملت بلوك لشخص؟

أنا شخص لا يحب السلبية ولا أي شيء يعكّر مزاجي . فقط أمحي التعليقات.

لمن يقوم بالإعلانات على صفحتك ماذا تقولين له؟

(ضاحكة) اللي بدو يضعف يراسلني .

هل تردّين عليهم؟

قمت بالرد مرة بطريقة ممازحة "إنو لي بدو ينحف يراسلني" وهنالك بعض الأشخاص صدقوا الموضوع وأصبحوا يراسلوني لكي يعرفوا كيف ينحفون.

بالحقيقة أحب أن أكون مؤثرة إيجابياً بالمتابعين، مثلا كأن أقول تجربتي بنظام غذائي معين ومفيد للمستقبل.

عرفتِ من خلال فيديوهات عفوية تحت الدرج..

نعم كنت أتصور بالجامعة أثناء غنائي وأيضاً ببيت الدرج في المنزل، لأني شخص شفاف لا تهمني المظاهر أريد فقط أن أرسم بسمة على وجوه العالم. ومن خلال هذه الفيديوهات جمعت أكبر عدد من المعجبين.

من أين هم أكثر متابعينك؟

من السعودية . ويتواصلون معي من كل العالم العربي أيضاً.