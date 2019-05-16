كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صناع "مملكة الغجر" يكشفون حقيقة وفاة فيفي عبده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة فيفي عبده، تصوير دورها في مسلسل "مملكة الغجر"، الذي يواصل عرضه حاليا على عدد من القنوات المصرية والعربية.

ونفت الفنانة فيفي عبده، في تصريحات صحفية، ماتردد حول انتهاء شخصية "نعمة" التي تجسدها في المسلسل مع الحلقة العاشرة من أحداث العمل.

وأكدت فيفي عبده، انها مازالت تصور دورها حاليا، حيث يتبقى لها يوما واحدا فقط تصوير وتنتهي منه كاملا.

Advertisements

وفي نفس السياق، قال الكاتب محمد الغيطي، انه لاصحة لما تردد حول موت شخصية " نعمة " التي تجسدها الفنانة فيفي عبده، في الحلقة العاشرة، مؤكدا ان تلك الشخصية موجودة في احداث المسلسل بشكل يومي وحتى الحلقة الاخيرة، مشيرا الي ان الشخصية محورية وتحمل مفاجأة قوية في الحلقة الاخيرة.

وكان مسلسل "مملكة الغجر"، قد حقق نسب مشاهدة عالية في الدول العربية التي يعرض على بعض شاشاتها، حيث يعرض على قنوات الرشيد العراقية وال بي سي اللبنانية وقناة روتانا دراما، بالإضافة إلى عدد من القنوات المصرية، كما أنه تصدر مؤشرات البحث في لبنان والعراق ومصر.

يذكر، أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.