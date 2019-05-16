كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زي الشمس 10.. دينا الشربيني ترفض الترافع عن عمر وتصل إلى من يراقبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت نور "دينا الشربيني" في أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل زي الشمس الترافع عن عمر "أحمد صلاح السعدني" زوج أختها وحبيبها السابق بعد القبض عليه وحبسه 4 أيام على زمة التحقيق للاشتباه به في قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، كما بدأت النيابة في التحقيق مع أبناء القتيلة ووالدتها لتكتشف أنها كانت لها علاقة بالعديد من الرجال، فمن يكون قاتلها؟

وانتهت الحلقة بوصول نور أخيرًا للشبح الذي يراقبها "أحمد مالك" والحصول على رقم هاتفه من خطيبته، بعدما تأكد من اسمه "سيف أبو المجد"، لأنه يعتبر أحد المشتبه بهم خاصةً بعدما حكت جارتهم في النيابة الخلاف الذي دار بينه وبين فريدة يوم مقتلها.

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ومازال نجوم الفن والمشاهير يشيدون بالمسلسل وإيقاعه المنتظم في خلق الإثارة والتشويق على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، بينما يهنئ البعض النجمة دينا الشربيني على أدائها لشخصية نور من بينهم النجمة راند البحيري، وهنا الزاهد التي باركت للنجمة وقالت أن مسلسل زي الشمس هو أفضل دراما في رمضان، وأنا فخورة جدًا بـدينا، كما قالت النجمة إيمي سالم عن المسلسل أنه الأفضل.

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.