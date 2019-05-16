كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى خاطر ينتهي من تصوير "طلقة حظ" بعد 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المسلسل تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين. لم يتبق للفنان مصطفى خاطر سوى 4 أيام فقط، ةوينتهي من تصوير جميع مشاهد مسلسله الرمضاني "طلقة حظ" حيث استاأنف تصويره اليومين الماضيين بمنطقة الحزام الأخضر.

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