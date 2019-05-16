مشاكل صحية تُعيق بريتني سبيرز عن الغناء!

تواجه نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز مشاكل كبيرة بسبب وزنها الزائد، الأمر الذي قد يُنهي مشوارها الغنائي، بعد مسيرة فنية كبيرة طويلة استمرت لأكثر من 20 عاماً.

وبحسب ما نشره موقع "سكاي نيوز"، فإن المغنية الأمريكية بريتني سبيرز لن تستمر في أداء عروضها، وقد تتوقف نهائيا، حيث قال وكيل أعمال بريتني، لاري رودولف: "حسب معلوماتي فأنها لن تعود لتقديم العروض الغنائية، ربما للأبد".

وأوضح أن بريتني (37 عاما) غير جاهزة صحيا وذهنيا لاستكمال جلسات التدريب للعروض القادمة، والتي كانت من المخطط أن تنطلق فبراير الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب مرض والد المغنية.

كما قال رودولف: "الصيف الماضي، كانت بريتني تكلمني يوميا لأنها متحمسة لأداء العروض، أما الآن فلا تكلمني لشهور. من الواضح أنها لا ترغب في تأدية العروض بعد الآن".

وأشار إلى أنه لا يريد المغنية الشهيرة أن تعود للغناء مجددا، خوفا على صحتها، التي تدهورت كثيرا في السنوات الماضية.