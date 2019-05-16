عمرو سعد يكشف عن أصعب مشاهد التفجيرات التي تعرض لها في "حملة فرعون"

نشر الفنان عمرو سعد لجمهوره ومحبيه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام»، مقطع فيديو اُلتُقِط له خلال تصوير أحد مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد «حملة فرعون»، والذي من المقرر طرحه بدور العرض خلال عيد الفطر المبارك.

وقام عمرو أثناء تصوير هذا المشهد بتخطي أحد التفجيرات الحقيقية التي ستظهر للجمهور داخل أحداث العمل، واستطاع أن يقوم بعدد من الخطوات وبعدها يقوم بالقفز كي لا يصاب من التفجير الذي ظهر خلفه مباشرة، وبعد أن قفز عمرو سعد ارتطم بالأرض، ولكنه لم يصب من تصوير هذا المشهد، وعلق بطل حملة فرعون على هذا المقطع وقال «انفجار حقيقي، حملة فرعون، كواليس، بتعرف تعد لحد كام».

جمهور ومتابعو عمرو تفاعلوا بشكل كبير مع الفيديو الذي نشره وأعربوا عن قلقهم الشديد عليه من تصوير هذه المشاهد، وأكدوا أن فيلم حملة فرعون سيكون من أهم أفلام السينما المصرية، وأنهم ينتظرون طرحه بدور العرض بفارغ الصبر.

يشار إلى أن فيلم حملة فرعون يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن، من بينهم روبي وسوزان نجم الدين ومحمود عبدالمغني ورامز أمير وحمدي الميرغي والنجم العالمي مايك تايسون والبطل العالمي أيضًا بيج رامي، بجانب عدد من ضيوف الشرف الذين سيظهرون في أحداث الفيلم، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



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شاهدي الفيديو :