مهرجان موازين يعلن عن نجومه ومواعيد حفلاتهم.. تعرف عليها

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين الغنائي الدولي خريطة حفلاته، والنجوم الذين سيقومون بالغناء ضمن فعاليات المهرجان، وذلك في الدورة الـ18 التي ستقام خلال الأسابيع المقبلة.

وستكون النجمة الكبيرة كارول سماحة أول نجمات المهرجان، وستحيي النجمة اللبنانية حفلها يوم 21 يونيو (حزيران) المقبل، ويأتي بعدها فارس الأغنية العربية النجم الكبير عاصي الحلاني في حفل غنائي كبير يوم 22 يونيو، وستظهر ملكة المسارح اللبنانية ميريام فارس في حفل غنائي ضخم يوم 23 يونيو.

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وتعتبر النجمة اللبنانية إليسا مفاجأة هذه الدورة، حيث تعود إليسا لمهرجان موازين بعد غياب دام أكثر من 3 سنوات بعد حفل أقامته على منصة النهضة، وستحيي إليسا حفلها يوم 24 يونيو.

أما مصر فسيشارك منها عدد من نجوم الطرب الشعبي من بينهم سعد الصغير الذي سيحيي حفلاً يوم 24 يونيو أيضًا، كما يحيي أوكا وأورتيجا حفلاً آخر قبل سعد الصغير بيوم.

ويكون الختام مع النجمة الأردنية ديانا كرزون التي ستحيي حفلاً غنائيًا يوم 26 يونيو.