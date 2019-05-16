شاهدوا.. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم!

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 01:00 مساءً - تداول رواد موقع تويتر فيديو للفنان المصري عمرو دياب من مسلسل “آسف لا يوجد حل” الذي يُعد تجربته الوحيدة في الدراما التلفزيونية، حيث تفاعل الجمهور مع الفيديو ساخرين من طريقة التمثيل.

ويظهر دياب إلى جانب الفنان أشرف سيف نجل الفنان وحيد سيف في حوار حول فتاة تُدعى ألفت، يقوم من خلاله عمرو دياب بإبلاغ سيف أنها قد تعرضت لحادثة قائلًا: “ألفت عملت حادثة”.

وبعد انتشار الفيديو سخر عدد كبير من أداء الهضبة التمثيلي، مؤكدين أنه اختار الأفضل بابتعاده عن الدراما والاهتمام بالغناء والذي أصبح فيه من أهم نجوم مصر.

وتمنى عدد كبير من رواد تويتر أن لا يحاول نجمهم المفضل دخول عالم التمثيل ولا بأي شكل من الأشكال، مُعلقين أن دينا الشربيني تنوب عنه في هذا المجال.

كما سخر آخرون من تكرار جملة “ألفت عملت حادثة”، فيما أكد البعض ان تكرار هذه الجملة هو تركيب للمقطع بهدف السخرية من طريقة دياب بقولها، بالإضافة لسخرية عدد كبير من ملابس وستايل ملابس الهضبة في المقطع.

يُشار إلى أن مسلسل “لا يوجد حل” تم إنتاجه عام 1987 وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن بمصر نذكر منهم صلاح السعدني، جورج سيدهم، صفاء السبع، منى عبدالغني وآخرون.