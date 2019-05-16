محمد بن راشد يحتفل بعقد قران 3 من أبناءه معاً

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 01:00 مساءً - تناقلت المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي نبأ عقد قران 3 من أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مساء أمس في شهر رمضان المبارك معاً في يوم واحد.

ووفقاً لما تم نشره عبر حساب Arabian Royal Agency والذي يختص في نشر أَخبار العائلات الملكية العربية أشار بأن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم احتفل بعقد قران كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على بنت خالته الشيخه شيخه بنت سعيد بن ثاني ال مكتوم.

​وبعقد قران الشيخ مكتوم على بنت خاله الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، فيما عقد الشيخ أحمد قرانه على بنت عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.

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كما نشرت الفنانة الاماراتية احلام تغريدة باركت فيها للشيخ محمد بن راشد قالت فيها: “ابارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ولأم الشيوخ سمو الشيخه هند بن مكتوم بن جمعه ال مكتوم على عقد قرآن انجالهم سمو الشيخ #حمدان_بن_محمد_بن_راشد و الشيخ #مكتوم_بن_محمد_بن_راشد و الشيخ #احمد_بن_محمد_بن_راشد اسال الله ان يتمم عليهم ويبارك لهم ويبارك عليهم #ماشاء_الله”.

جاء خبر عقد قران أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مفأجاة بعدما أعلن شقيقهم مسبقاً الشيخ مكتوم عن خطوبته في شهر ديسمبر الماضي من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.