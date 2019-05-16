مدير أعمال بريتني سبيرز يصدم جمهورها.. هل توقفت مسيرتها الفنية للأبد؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أفاد موقع “تي أم زي”، أن نجمة البوب الأمريكية الشهيرة “بريتني سبيرز” لم تعد قادرة على مواصلة مشوارها الفني، وأنها على وشك اعتزال الغناء نهائيًا، بحسب مدير أعمالها.

وقال الموقع، إن “بريتني” البالغة من العمر 37 عاماً، ليست جاهزة صحياً أو نفسياً، ولم تعد قادرة على القيام بعروض فنية أو الاستمرار في عروضها، وأوضح لاري رودولف وكيل أعمالها: “حسب معلوماتي فإنها لن تعود لتقديم عروضها للأبد”.

وتتعرض بريتني سبيرز في الفترة الأخيرة لظروف صعبة عرضتها للهوس والاكتئاب، حيث خضعت للعلاج في أحد المستشفيات النفسية لفترة، وتقول الشائعات أنها تلقت علاجاً يستخدم الصعق بالكهرباء.

واستمرت نجومية بريتني سبيرز في مسيرتها الفنية التي انطلقت مع بداية الألفية أكثر من 20 عامًا، وقد بدأت الغناء منذ أن كانت طفلة، وممثلة رئيسية في المسرحيات المدرسية وفي التلفاز، قبل أن توقع عقدًا مع جافا في 1997، وتنشر أول ألبومين لها وهما “بيبي ون مور تايم”، و”أوبس!.. آي ديد إت أكين”.