بعد تصريحات رانيا يوسف برفضها مشاركة زينة بأيّ عمل فني.. شاهدوا كيف ردّت الأخيرة!

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 12:00 مساءً - كشفت الفنانة المصرية زينة، حقيقة خلافها مع مواطنتها الفنانة رانيا يوسف، بعد تصريحات الأخيرة، بفقدانها الثقة في زينة، ورفضها مشاركتها أيّ عمل فني تكون متواجدةً فيه؛ بسبب خلاف بينهما نشب على ترتيب الأسماء في تتر مسلسل “أرض النعام”.

وقالت زينة، لـ”فوشيا”، إنها منذ توقيعها عقد اتفاق مسلسل “أرض النعام”، وهي متفقة على بطولة المسلسل، وترتيب اسمها في التتر، ولم تقم باستغلال ضيق الوقت كما اتهمتها رانيا عقب ظهورها ببرنامج “شيخ الحارة”، مؤكدةً أن هذا تم بحضور منتجي العمل عاطف كامل وزكي عبد الحميد.

وأضافت أنها خلال وقت اتفاقها على مسلسل “أرض النعام”، وعند بدئها التصوير في أولى حلقاته، كانت تُصوّر مسلسلها “زواج بالإكراه”، في نفس الوقت، مشيرةً إلى أن مسألة خوضها البطولة في عملين بنفس الوقت، تسبّب في مضايقة بعض الأشخاص، لإحساسهم بالغيرة.

وأشارت زينة إلى أن مواطنتها الفنانة رانيا يوسف، هي من اشتكت منتج العمل في ذاك الوقت، إلى نقابة المهن التمثيلية؛ بسبب ترتيب الأسماء على التتر، واللذين ظهرا سويًا، لافتةً إلى أنها لم تقم بشكوى ضد أيٍّ من صنّاع العمل، لكونها اتفقت منذ البداية على ما حدث.

وجديرٌ بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف، خرجت مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج “شيخ الحارة”، وصرّحت بأنها فقدت الثقة في الفنانة زينة، بعد مشاركتها مسلسل “أرض النعام”، وأنها ترفض الظهور في أيّ عمل متواجدة فيه زينة.