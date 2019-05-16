تعرف على حكم تقبيل الزوج زوجته في نهار رمضان

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 12:00 مساءً - ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: “ما حكم تقبيل الزوجة في الصيام؟”، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار جاءت الإجابة عبر الصفحة الرسمية للدار على النحو التالي:

تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة كقصد الرحمة أو الوداع ونحو ذلك، لحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ».. متفق عليه.