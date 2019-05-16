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كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 12:00 مساءً - إعتقلت الشرطة الأميركية بولاية أريزونا، رودني بوكيت، والذي يبلغ من العمر 70 عاماً، بتهمة القيادة عبر 3 ولايات برفقة جثة زوجته، التي أجلسها إلى جانبه.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن رودني قوله أن ليندا توفيت بفندق في تكساس، بينما كانا في رحلة، لذا قام بوضع جثتها في السيارة، وأكمل مسيره نحو الوجهة، التي كانا يخططان للوصول لها، دون الإفصاح عنها.
واحتجزت الأجهزة الأمنية رودني بتهمة الاشتباه في القتل، بينما نقلت جثة الزوجة إلى إحدى المستشفيات وذلك لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.
وتزوج رودني وليندا في العام 2011، إلا أن الزوجين كانا يفكران في الطلاق، حيث تقدمت ليندا بطلب طلاق وحماية من زوجها، في وقت سابق من هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا قاد سيارته عبر 3 ولايات برفقة زوجته “المتوفاة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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