شاهدوا زوجة كريم فهمي حامل بمولودتهما الثالثة

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 12:00 مساءً - كشف الممثل المصري ​كريم فهمي​ عن حمل زوجته دانية، بمولودتهما الثالثة، وذلك بعد إبنتيهما “كاميليا” و”ناعومي”.

ووجّه فهمي رسالة لزوجته خلال إستضافته في احد البرامج الإذاعية، حيث قال: “ربنا يخليكي لينا وبجد هي زوجة مثالية وأم مثالية جدا”.

وأضاف: “ربنا رزقني بيها هي وبناتي كاميليا وناعومي، وإن شاء الله في بنت ثالثة في الطريق”.

وفهمي متزوج من خارج الوسط الفني، وكان ذلك في عام 2015، ودائماً م يعبر عن حبه لزوجته من خلال نشره صورهما بإستمرار وتغزله فيها، عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.