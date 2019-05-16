- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 12:00 مساءً - كشف الممثل المصري كريم فهمي عن حمل زوجته دانية، بمولودتهما الثالثة، وذلك بعد إبنتيهما “كاميليا” و”ناعومي”.
ووجّه فهمي رسالة لزوجته خلال إستضافته في احد البرامج الإذاعية، حيث قال: “ربنا يخليكي لينا وبجد هي زوجة مثالية وأم مثالية جدا”.
وأضاف: “ربنا رزقني بيها هي وبناتي كاميليا وناعومي، وإن شاء الله في بنت ثالثة في الطريق”.
وفهمي متزوج من خارج الوسط الفني، وكان ذلك في عام 2015، ودائماً م يعبر عن حبه لزوجته من خلال نشره صورهما بإستمرار وتغزله فيها، عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا زوجة كريم فهمي حامل بمولودتهما الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.