انت الان تتابع تفاصيل خبر هفوة إخراجية جديدة في "صراع العروش".. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 11:55 صباحاً - مرة أخرى يتفاجأ متابعو وعشاق مسلسل "صراع العروش" بمزيد من الأخطاء الإخراجية؛ فبعد فضيحة كوب "ستاربكس" الذي ظهر في أحد المشاهد، ها هو خطأ جديد يتكرر في مشهد آخر.

وشهدت الحلقة الخامسة من المسلسل بموسمه الثامن الأخير مشهداً مؤثراً تمثل بلقاء جيمي وسيرسي بعد غياب طويل.

المشهد الذي جمع الاثنين وهما يتعانقان قبل أن يسحقهما الركام بفترة قصيرة، ظهر به جيمي وهو يعانق شقيقته بيده اليمنى، والتي فقدها بطريقة مروعة في الموسم الثالث.

اللقطة لم تعرض وإنما كانت خلف الكواليس، الأمر الذي دفع مستخدمي "تويتر" إلى حث القائمين على العمل على ضرورة تفادي هذا الخطأ الواضح، على الأقل في عرض الحلقة.

وعلق صاحب الحساب "Tati"، قائلاً: "لقد نسينا تقريباً أن جيمي فقد يده اليمنى في الموسم الثالث".

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وغرد آخر بطريقة ساخرة، قائلاً: "لقد نبتت يد جيمي لانستر من جديد".

وتسبب ظهور كوب "ستاربكس" في المسلسل الخيالي الشهير، الذي تدور أحداثه في العصور الوسطى، بانتقادات كبيرة من متابعيه؛ لظهور هذه اللمسة المعاصرة في غير موضعها.

وشهدت الحلقة الرابعة من الجزء الأخير، وتحديداً في الدقيقة الـ18، كوباً من الأكواب التي تستخدمها سلسلة مقاهي "ستاربكس" الأمريكية، ونال المشهد الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الكوب أمام "دانيرس تارجارين"، أو "أم التنانين"، التي تؤدي دورها الممثلة إيميليا كلارك، في أحد المشاهد التي كانت تضم أبطالاً آخرين من المسلسل وهم يحتفلون بانتصارهم بالحرب العظمى داخل مدينة "وينترفيل"، التي جرت الحلقة الماضية وحققت مشاهدات وتقييمات قياسية.

واقتربت نهاية "صراع العروش" بعد 8 أعوام من العمل المتواصل للانتهاء من المسلسل، ورغم أن النهايات عادةً ما تكون حزينة لأنها تتضمن وداع شخصيات أحببناها، فإن صناع المسلسل نجحوا في الحلقة الثالثة من الموسم الثامن الأخير في أن يزيلوا مرارة النهايات بمنح الجمهور معركة فاصلة تحمل نهاية سعيدة بموت الشرير الأساسي للقصة حالياً.