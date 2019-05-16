“جبل شيخ الجبل” من شخصية درامية إلى حالة جماهيرية استثنائية.. لا تتكرر!

متابعة بتجـــــــــــرد: وسط النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل “الهيبة الحصاد” منذ انطلاق عرضه بداية شهر رمضان الحالي، وتصدّره نسب المشاهدة الدرامية في مختلف البلدان العربية، يتلقى نجم العمل، الفنان السوري تيم حسن إشادات واسعة ورسائل حبّ وتقدير وإعجاب من الجمهور ومحبّيه تُغرق صفحاته الإلكترونية.

وشارك تيم حسن متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمقاطع فيديو لمجموعة من الشبّان والأطفال يقلدون شخصية “جبل شيخ الجبل” كل على طريقته الخاصة، وهو ما أظهر مدى تأثرهم بدوره في “الهيبة”، فحفظوا الكلمات والتعابير التي يستخدمها “جبل” واستنسخوا حركاته وأسلوبه الخاص في الشكل والمضمون.

شخصية جبل شيخ الجبل التي دخلت إلى كل منزل عربي منذ أوّل ظهور لها قبل ثلاث سنوات، تحوّلت إلى حالة جماهيرية استثنائية جدًا وخرجت عن دائرة المألوف فباتت مصدر إلهام لعدد كبير من المشاهدين والمتابعين في الوطن العربي.

بدوره تيم حسن شكر الجمهور على هذه الثقة، وأكد أنّهم وراء هذا النجاح الجماهيري الذي يحققه المسلسل بشكل عام والشخصية التي يقدمها بشكل خاص.

مسلسل “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”، أمّا شارتي البداية والنهاية “مجبور” و”أزمة ثقة” من غناء النجم ناصيف زيتون.